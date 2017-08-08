Мятежный офицер обвинил власти Венесуэлы в контрабанде наркотиков в больших объемах

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ТАСС, 8 августа. Власти Венесуэлы используют танкеры государственной нефтегазовой компании PDVSA и самолеты для контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Такое утверждение сделал в понедельник мятежный офицер Оскар Перес. В конце июня он устроил обстрел зданий Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал.
"Мы видели много случаев абсолютной безнаказанности, - цитирует инспектора корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований газета El Nacional. - Когда мы начинаем расследование и понимаем, что есть связь, мы должны докладывать руководству, а оно говорит нам, что расследование должно быть приостановлено". По словам Переса, такая ситуация заставила его и его соратников начать борьбу с действующим правительством.
Обстрел правительственных зданий с вертолета к настоящему времени стал самой громкой акцией протеста, устроенной Пересом. Его обещание "занять улицы" после организованного оппозицией так называемого народного референдума выполнено не было.