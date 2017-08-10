Госдеп: визит Путина в Абхазию противоречит принципам женевских дискуссий

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Госдепартамент полагает, что визит президента России Владимира Путина в Абхазию противоречит принципам женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Это утверждается в обнародованном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"США рассматривают визит президента Путина в... Абхазию как неуместный и несоответствующий принципам, лежащим в основе женевских дискуссий, стороной которых является Россия", - говорится в этом документе. Абхазия в нем названа "оккупированной Россией грузинской территорией".

Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 г. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев 26 августа 2008 г. подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру.

Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер провел там переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на девятую годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.