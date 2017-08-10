Госдеп: визит Путина в Абхазию противоречит принципам женевских дискуссий

Макарова победила Конту во втором круге турнира WTA в ТоронтоСпорт 10 августа, 3:13
Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домомАрмия и ОПК 10 августа, 2:57
КНДР планирует запустить ракеты, которые пролетят над Японией в сторону американской базыМеждународная панорама 10 августа, 2:32
Попавший под санкции США капитан сборной Мексики по футболу добровольно дал показанияСпорт 10 августа, 2:16
Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергииЭкономика и бизнес 10 августа, 1:33
Посольство РФ: Москва не прибегла бы к контрмерам, если бы не действия ВашингтонаПолитика 10 августа, 0:59
"Ахмат" и "Краснодар" сыграют за третье место в чемпионате России по футболуСпорт 10 августа, 0:57
Американка Фрэнсис завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в беге на 400 мСпорт 10 августа, 0:06
Норвежец Вархольм стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 9 августа, 23:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Госдепартамент полагает, что визит президента России Владимира Путина в Абхазию противоречит принципам женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Это утверждается в обнародованном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"США рассматривают визит президента Путина в... Абхазию как неуместный и несоответствующий принципам, лежащим в основе женевских дискуссий, стороной которых является Россия", - говорится в этом документе. Абхазия в нем названа "оккупированной Россией грузинской территорией".
Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 г. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев 26 августа 2008 г. подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру.
Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер провел там переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на девятую годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.