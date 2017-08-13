Глава ЦРУ уверен, что Пхеньян не намерен отказываться от ракетных испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео полагает, что Пхеньян не намерен прекращать работу над ракетной программой и может провести новые испытания. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Я вполне уверен, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] продолжит пытаться развивать ракетную программу, учитывая, что в июле было два испытания, так что я бы не удивился, если бы было еще одно испытание ракеты", - сказал Помпео. Он подчеркнул, что такое развитие событий "не стало бы для него сюрпризом". Вместе с тем Помпео указал, что не видит "непосредственной угрозы в связи с этим".

Глава ЦРУ выразил уверенность в том, что власти КНДР находятся в большей, чем раньше, изоляции. Вместе с тем глава ЦРУ отметил, что считает Ким Чен Ына рациональным, так как тот учитывает изменение обстановки.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.