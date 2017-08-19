Миллиардер Карл Айкан покинет пост специального советника Трампа

ТАСС, 19 августа. Миллиардер Карл Айкан сообщил в пятницу, что более не будет выступать в качестве специального советника президента США Дональда Трампа по реформе норм и правил в экономике и бизнесе.

"Это [письмо] подтверждает нашу сегодняшнюю беседу, в ходе которой мы согласились, что я перестану выступать в качестве специального советника президента по вопросам, связанным с регулятивной реформой", - говорится в адресованном Трампу письме Айкана, копию которого миллиардер разместил в своем Twitter.

2/2 Here is a copy of the letter that I delivered to President Trump confirming this decision. https://t.co/ng9FJyRxlp — Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) 18 August 2017

В нем он отметил, что в последнее время ему поступали вопросы о том, не пересекается ли его неофициальная роль с официальной позицией администратора управления по вопросам информации и регулирования Неоми Рао. Ответом на этот вопрос является "решительное нет", пишет Айкан.

"Тем не менее, я принял решение прекратить наше сотрудничество (с вашего благословения) в связи с тем, что я не хочу пристрастных споров о моей роли, которые могли бы сказаться на вашей администрации или важной работе госпожи Рао", - пишет Айкан.

Миллиардер также подчеркнул, что никогда не искал выгоды для связанных с ним компаний.

Карл Айкан родился и вырос в Нью-Йорке. В 1957 году окончил факультет философии престижного Принстонского университета, входящего в "Лигу плюща", после обучения на факультете медицины Университета штата Нью-Йорк поступил на службу в Армию (сухопутные силы) США. Бизнесом занялся в 1961 году и с тех пор работал на руководящих должностях и владел долями в таких крупных компаниях, как Texaco, Western Union, Viacom, Revlon, Time Warner, Motorola, Dell, Netflix, Apple и eBay. 21 декабря 2016 года он был выбран специальным советником Трампа по реформе норм и правил в экономике и бизнесе. Государственным служащим Айкан не являлся.