Меркель в разговоре с финским премьером призвала решительно противодействовать террористам

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля и выразила ему соболезнования в связи с терактом в городе Турку. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы не должны поступиться нашим образом жизни и позволить запугать себя. Мы должны решительно противостоять террористам", - привела Деммер слова канцлера.

В пятницу в финском городе Турку мужчина с ножом совершил нападение на прохожих, в результате чего два человека скончались, восемь получили ранения. В субботу полиция сообщила о том, что преступление квалифицировано как "убийства, совершенные с целью терроризма". В течение минувшей ночи полиция задержала еще четырех человек, их связь с нападавшим на прохожих выясняется.