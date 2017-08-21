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Встреча представителей РФ и США по Украине пройдет за закрытыми дверями

Международная панорама
21 августа, 9:36 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, августа. /ТАСС

Переговоры состоятся 21 августа в Минске

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МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер и представитель России в понедельник проведут встречу в Минске. Это подтвердил ТАСС начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Мероприятия состоится сегодня, оно пройдет за закрытыми дверями", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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19 августа пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Волкер отправляется в Минск для проведения 21 августа встречи с "представителем российского правительства", чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время. Волкер был назначен на свою нынешнюю должность 7 июля. Его задача - координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Сурков, Владислав Юрьевич
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