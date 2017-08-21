Mundo: исполнитель теракта в испанском Камбрильсе оставил прощальную записку

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ТАСС, 21 августа. Один из экстремистов, планировавших нападение в каталонском Камбрильсе по примеру барселонского теракта, Саид Аалла, оставил родителям письмо, в котором просил прощения за свои действия. Об этом в понедельник сообщает газета El Mundo.
Во время обыска в доме 18-летнего Аалла было обнаружено несколько мобильных телефонов, компьютеры и написанное от руки послание. "Прошу прощения у тех, кому могу причинить вред в эти дни. Большое спасибо за все, что вы мне дали", - приводит издание текст записки.
Саид Аалла ликвидирован полицией Каталонии в ходе операции в городе Камбрильс в ночь на пятницу. Также были убиты трое его сообщников, еще один ранен, но впоследствии скончался.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате двойного теракта погибли 15 человек и более 130 пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).