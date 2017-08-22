СМИ: Малайзия решила возглавить операцию по поиску пропавших моряков ВМС США

СИНГАПУР, 22 августа. /ТАСС/. Малайзия возглавила операцию по поиску десяти американских моряков, пропавших без вести после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC. Как пишет во вторник газета The Star, с таким утверждением выступил руководитель национального Агентства по обеспечению судоходства Зулкифли Абу Бакар.

"Инцидент произошел в территориальных водах Малайзии, поэтому мы возглавляем спасительную операцию", - отметил чиновник, назвавший также "неправдоподобной" информацию о том, что столкновение случилось у берегов Сингапура.

По его словам, "зона поисков была разделена на четыре сектора, площадь каждого составляет около 25 кв. морских миль [около 64 кв. км]". В операции также принимают участие подразделения военно-морских сил и морской полиции. Кроме того, Индонезия направила два корабля для участия в поисках, сообщил руководитель агентства.

Между тем власти Сингапура настаивают, что поиски ведутся именно под руководством национального Управления по судоходству при содействии кораблей и авиации Индонезии, Малайзии и Соединенных Штатов. Эсминец, несмотря на сильные повреждения и несколько затопленных отсеков, в понедельник прибыл на военно-морскую базу Чанги. Четверо пострадавших моряков были доставлены в местную больницу, еще одному медицинская помощь была оказана на месте.