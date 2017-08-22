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Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста

Международная панорама
22 августа, 14:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, августа. /ТАСС

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявлял ранее, что Киев намерен обратиться в Международную морскую организацию в связи со строительством моста

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© Лев Федосеев/ТАСС

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украина подготовила международно-правовой запрос в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Крымского моста. Об этом сообщил во вторник начальник управления надзора по уголовным делам украинской прокуратуры Александр Даракчи.

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"Такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - сказал он.

Ранее пресс-служба прокуратуры отмечала, что Украина будет привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, но обращаться к иностранным организациям.

Украинская прокуратура проводит соответствующие экспертизы для определения возможных убытков в связи со строительством моста. Позже ведомство готовится представить их в международных судебных инстанциях, отметили в пресс-службе.

В правительстве тоже протестуют

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявлял ранее, что Киев намерен обратиться в Международную морскую организацию в связи со строительством Крымского моста. По его словам, данное сооружение не согласовывалось с Украиной, и это является нарушением требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряда других международных соглашений и документов.

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Кроме того, заявлял замминистра, с Киевом не согласованы намерения РФ закрыть судоходную часть Керченского пролива на 23 дня в августе - сентябре 2017 года в связи с установкой арки, "что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом". Чиновник уверен, что дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста приведет к значительному уменьшению грузооборота в портах Мариуполя и Бердянска.

Крымский мост

Россия начала работы по строительству Крымского моста через Керченский пролив в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Мост, который свяжет Крым с материковой Россией, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

16 июня было объявлено о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части моста. Она была собрана менее чем за год и весит более 5,8 тысячи тонн. Одновременно в Керчи идет сборка арочного пролета автодорожной части моста. Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы сооружения, протяженность каждого составляет 227 метров. Арки обеспечат пропуск судов шириной 185 и высотой 35 метров.

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