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Тиллерсон: США продолжат оказывать "мирное давление" на КНДР

Международная панорама
27 августа, 17:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, августа. /ТАСС

Запуск Пхеньяном трех ракет малой дальности Вашингтон рассматривает как провокационный шаг, отметил госсекретарь США

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/ERIK DE CASTRO

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат политику оказания мирного давления на КНДР, сотрудничая в данном вопросе с Китаем.

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Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы намерены продолжить нашу кампанию по оказанию мирного давления, как я ее назвал, работая с союзниками, а также с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - сказал он.

Ранее представитель Тихоокеанского командования ВС США сообщил ТАСС, что американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех ракет малой дальности. По их данным, одна из них взорвалась практически сразу после запуска.

"Мы рассматриваем это как провокационный шаг, направленный против Соединенных Штатов и наших союзников", - отметил госсекретарь.

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