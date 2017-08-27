Тиллерсон: США продолжат оказывать "мирное давление" на КНДР

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат политику оказания мирного давления на КНДР, сотрудничая в данном вопросе с Китаем.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы намерены продолжить нашу кампанию по оказанию мирного давления, как я ее назвал, работая с союзниками, а также с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - сказал он.

Ранее представитель Тихоокеанского командования ВС США сообщил ТАСС, что американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех ракет малой дальности. По их данным, одна из них взорвалась практически сразу после запуска.

"Мы рассматриваем это как провокационный шаг, направленный против Соединенных Штатов и наших союзников", - отметил госсекретарь.