Макфол: Трамп является главным противником поставок оружия на Украину

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Предоставление Соединенными Штатами летального оружия Украине испортит отношения с Россией, именно поэтому президент США Дональд Трамп является противником этой идеи. Такое мнение высказал экс-посол США на Украине Майкл Макфол в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Обозреватель".

Макфол признал, что в США есть голоса в поддержку поставок оружия на Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. "Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи. И как раз он отвечает за принятие этого решения. Это президент США", - сказал экс-посол.

"Если принять во внимание политику США по отношению к России и Украине, я не уверен в окончательном решении, - отметил он. - Думаю, оно все же не будет принято".

Основной аргумент противников поставок связан, по мнению Макфола, с отношениями с Москвой. "Они уверены, что предоставление оружия сделает американско-российские отношения еще более натянутыми. За восстановление сотрудничества с Москвой активнее всего выступает президент Трамп. Он не устает повторять снова и снова, что готов приложить все усилия для улучшения отношений", - подчеркнул дипломат.

При этом Макфол оговорился, что может чего-то не знать. "Я не могу сказать наверняка, ведь я больше не работаю в Белом доме. Однако мне кажется, что именно президент США - главный противник предоставления Украине летального оружия, - добавил он. - И его голос важен".

Макфол затруднился оценить последствия ракетного скандала, связанного с поставками двигателей в КНДР, в контексте вопроса о шансах на получение Киевом американского оружия.

"Не хочу делать поспешных выводов, - сказал он. - Я изучил доклад Майкла Эллемана (специалиста по противоракетной обороне, на исследование которого ссылается The New York Times). Он хорошо разбирается в этом вопросе. Но также я ознакомился с реакцией украинского руководства, которое утверждает, что это все неправда. Пока я не берусь судить о последствиях из-за отсутствия большого количества фактов".

Экс-посол назвал "довольно серьезными" обвинения Киева во вмешательстве в американские выборы. "Речь идет о том, что Украина пыталась влиять на ход выборов в США, обнародовав информацию о деятельности Пола Манафорта. Думаю, вы должны знать, - сказал он корреспонденту украинского издания, - что этот вопрос сейчас обсуждается на национальном уровне... Это довольно серьезные обвинения".