Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДР

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и претендент на пост главы кабмина Германии социал-демократ Мартин Шульц разошлись в оценках роли президент США Дональда Трампа в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.

На дебатах в воскресенье с Меркель Шульц заявил, что американский лидер не сможет в одиночку урегулировать конфликт вокруг КНДР. "Нет, не думаю", - сказал он. В ответ на просьбу обосновать свою точку зрения он напомнил об агрессивной риторике Трампа в социальных сетях, о "предубеждениях к целым группам населения", о том, что он "не смог дистанцироваться от группы националистов" после беспорядков в Шарлотсвилле.

Меркель со своей стороны указала на необходимость искать дипломатическое решение кризиса на Корейском полуострове, в том числе с участием американского руководства. "Не думаю, что без президента США этот конфликт можно решить, но при этом я думаю, что нужен мирный дипломатический подход", - сказала канцлер.