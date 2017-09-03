Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДР

Меркель и Шульц назвали "плохим" решение Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти"Международная панорама 3 сентября, 23:18
Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 22:54
Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силыМеждународная панорама 3 сентября, 22:42
Захарова: сотрудники закрытого генконсульства РФ в США считаются работниками посольстваПолитика 3 сентября, 22:32
Правильный выбор: сборная России по футболу обыграла "Динамо" при полных трибунахСпорт 3 сентября, 22:20
Меркель не видит Турцию в составе ЕвросоюзаМеждународная панорама 3 сентября, 22:14
СМИ: "Гремио" незаконно продал футболиста Рошу в "Спартак"Спорт 3 сентября, 21:58
Футболист Рауш заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России еще разСпорт 3 сентября, 21:56
Российские дзюдоисты сделали первый шаг к ОИ-2020 без золотых наград чемпионата мираСпорт 3 сентября, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и претендент на пост главы кабмина Германии социал-демократ Мартин Шульц разошлись в оценках роли президент США Дональда Трампа в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.
На дебатах в воскресенье с Меркель Шульц заявил, что американский лидер не сможет в одиночку урегулировать конфликт вокруг КНДР. "Нет, не думаю", - сказал он. В ответ на просьбу обосновать свою точку зрения он напомнил об агрессивной риторике Трампа в социальных сетях, о "предубеждениях к целым группам населения", о том, что он "не смог дистанцироваться от группы националистов" после беспорядков в Шарлотсвилле.
Меркель со своей стороны указала на необходимость искать дипломатическое решение кризиса на Корейском полуострове, в том числе с участием американского руководства. "Не думаю, что без президента США этот конфликт можно решить, но при этом я думаю, что нужен мирный дипломатический подход", - сказала канцлер.