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Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДР

Международная панорама
3 сентября, 22:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, сентября. /ТАСС

По мнению социал-демократа, американский лидер не сможет в одиночку урегулировать конфликт, в то же время канцлер ФРГ указала на необходимость дипломатического решения кризис с участием президента США

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

© AP Photo/Michael Sohn

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и претендент на пост главы кабмина Германии социал-демократ Мартин Шульц разошлись в оценках роли президент США Дональда Трампа в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.

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На дебатах в воскресенье с Меркель Шульц заявил, что американский лидер не сможет в одиночку урегулировать конфликт вокруг КНДР. "Нет, не думаю", - сказал он. В ответ на просьбу обосновать свою точку зрения он напомнил об агрессивной риторике Трампа в социальных сетях, о "предубеждениях к целым группам населения", о том, что он "не смог дистанцироваться от группы националистов" после беспорядков в Шарлотсвилле.

Меркель со своей стороны указала на необходимость искать дипломатическое решение кризиса на Корейском полуострове, в том числе с участием американского руководства. "Не думаю, что без президента США этот конфликт можно решить, но при этом я думаю, что нужен мирный дипломатический подход", - сказала канцлер.

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Персоны
Шульц, Мартин Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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