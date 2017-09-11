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МИД Южной Кореи: КНДР заплатит за провокации экономическими проблемами

Международная панорама
11 сентября, 8:11 UTC+3

Министр иностранных дел Кан Гён Хва подчеркнула, что "Северная Корея ступила на безрассудный путь"

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СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. КНДР придется заплатить за пуски ракет и ядерные испытания нестабильностью и экономическими трудностями. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

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"Северная Корея ступила на безрассудный путь. Ценой, которую она заплатит за продолжающиеся провокации, игнорируя волю миролюбивого международного сообщества, будет нестабильность и экономические проблемы", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

При этом министр подтвердила приверженность Южной Кореи мирному разрешению кризиса на Корейском полуострове.

"Правительство нашей республики продолжит работу по поиску мирного достижения общей цели международного сообщества: полного, проверяемого и необратимого ядерного разоружения Северной Кореи", - подчеркнула Кан Гён Хва.

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"Это будет непросто, но мы продолжим движение в этом направлении с терпением, упорством и полной верой в военный союз и между Республикой Корея и США и их возможности [военного] сдерживания", - резюмировала глава МИД.

Она также заявила, что вопрос о поставках нефти в КНДР должен быть включен в новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

"Вопрос о нефти должен быть включен в резолюцию в том или ином виде. Будет ли это полное прекращение поставок Северной Корее или значительное ограничение - пока обсуждается", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

В июле КНДР провела два пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для МБР. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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