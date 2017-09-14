Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"

ТАСС, 14 сентября. Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты страны на выборах 2016 года Хиллари Клинтон в своей новой книге "Что произошло" (What Happened) сравнила себя с одной из главных героинь сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), королевой Семи королевств Серсеей Ланнистер.

"Толпы на предвыборных митингах [президента США Дональда] Трампа бессчетное число раз требовали посадить меня в тюрьму. Они кричали "Виновна! Виновна!", прямо как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые вопили "Позор! Позор!", когда Серсею Ланнистер вели к Красному замку", - процитировала в среду отрывок из книги Клинтон газета New York Daily News.

В пятом сезоне "Игры престолов" обнаженную Серсею Ланнистер, обвиненную в прелюбодеянии, ведут по улицам Королевской Гавани под издевательские крики толпы. "Я даже не могу вообразить, чтобы люди хотели моей крови. Серсея совершила ошибку, но она не заслужила всего этого", - считает Клинтон.

В своих мемуарах, поступивших в продажу 12 сентября, бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с Трампом.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) американского писателя Джорджа Мартина. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.