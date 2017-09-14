Турция рассчитывает, что Идлиб станет еще одной зоной деэскалации

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Турция надеется, что провинция Идлиб станет еще одной зоной деэскалации, и туда можно будет доставлять гуманитарную помощь. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"В Астане начались шестые переговоры по Сирии. Идлиб нас очень беспокоит, потому что провинция расположена близко к нашей границе, - отметил он. - Мы надеемся, что Идлиб станет такой же зоной деэскалации, как и остальные, и туда можно будет без проблем осуществлять поставки гуманитарной помощи".

Шестой раунд переговоров по Сирии стартовал в четверг в столице Казахстана. Участники проведут день в двусторонних консультациях, на 15 сентября запланировано итоговое пленарное заседание. Главная тема повестки дня - согласование зоны деэскалации в Идлибе, а также закрепление перемирия и вопросы сил контроля на территориях снижения напряженности в Хомсе, Восточной Гуте и на юго-западе Сирии.