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На Кубе объявили о переносе первого тура всеобщих выборов из-за урагана "Ирма"

Международная панорама
19 сентября, 4:55 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 19, сентября. /ТАСС

В решении Госсовета страны говорится, что органам власти всех уровней необходимо сосредоточиться на ликвидации последствий урагана

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ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый этап всеобщих выборов на Кубе, в ходе которого будут избраны депутаты местных органов власти - муниципальных ассамблей, из-за обрушившегося на остров урагана "Ирма" переносится с октября на ноябрь. Соответствующее решение Госсовета страны было зачитано в понедельник в эфире кубинского телевидения.

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"В связи с тем, что в результате прохождения урагана "Ирма" серьезно пострадала большая часть территории страны и наши государственные учреждения, общественные и социальные организации и население вынуждены сосредоточиться на ликвидации причиненного ущерба, Госсовет устанавливает новые даты проведения выборов", - говорится в сообщении.

По решению властей, первый тур выборов в муниципальные органы переносится с 22 октября на 26 ноября. Спустя неделю, 3 декабря, состоится второй тур в тех избирательных округах, где ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов. Депутаты муниципальных ассамблей избираются на срок в два с половиной года.

После этого пройдут выборы делегатов провинциальных ассамблей и депутатов Национальной ассамблеи народной власти - однопалатного парламента. Даты их проведения пока не объявлены.

Затем депутаты Национальной ассамблеи назначат главу исполнительной власти республики - председателя Госсовета. С 2008 года эту должность занимает Рауль Кастро. На этом посту он сменил своего старшего брата - лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

86-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы государства, который закончится в феврале 2018 года, станет для него последним. Вместе с тем, как ожидается, до 2021 года он останется во главе Коммунистической партии Кубы - единственной официальной политической партии в островном государстве.

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