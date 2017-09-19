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Политический лидер Мьянмы осудила нарушения прав человека в штате Ракхайн

Международная панорама
19 сентября, 7:24 UTC+3 ТАСС

Аун Сан Су Чжи подчеркнула, что виновные в таких нарушениях "должны предстать перед законом"

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Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи

Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи

© AP Photo/Aung Shine Oo

ТАСС, 19 сентября. Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, выступила с осуждением "любых нарушений прав человека" на территории западного штата Ракхайн.

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"Все, кто повинен в нарушениях, должны предстать перед законом", - сказала Аун Сан Су Чжи во вторник в ходе своего обращения к членам парламента в Нейпьидо, которое транслировалось на ее странице в Facebook. Таким образом она прокомментировала ситуацию в штате Ракхайн, где в конце августа в результате вспышки насилия погибли более 400 человек.

Также Аун Сан Су Чжи заявила, что Мьянма готова провести проверку беженцев, которые захотят вернуться в республику после вспышки насилия в штате Ракхайн. 

"Мы готовы начать проверку тех беженцев, которые захотят вернуться", - сказала Су Чжи. Она подчеркнула, что "не опасается пристального внимания со стороны международного сообщества" к проблемам Мьянмы.

После вспышки насилия в Ракхайне в конце августа республику покинули более 400 тыс. мусульман рохинджа, которых власти Мьянмы не признают своими гражданами. Ранее власти республики заявляли, что позволят вернуться назад лишь тем, кто сможет подтвердить свое гражданство.

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