Киев не продлевает закон о статусе Донбасса, вопрос могут перенести в нормандский формат

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске в среду вновь не смогла представить официальную позицию Киева по вопросу продления закона об особом статусе региона, действие которого истекает 18 октября.

Между тем, как напомнил по итогам заседания полпред РФ Борис Грызлов, минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и должен действовать на постоянной основе. "Особый статус Донбасса - основа политического урегулирования", - подчеркнул он. Вместо этого, констатировал полпред, правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия, "что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта".

В этой ситуации обсуждение вопроса в самое ближайшее время может быть перенесено в нормандский формат, сообщил со ссылкой на представителя ОБСЕ в политической подгруппе Пьера Мореля полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политподгруппе Родион Мирошник.

О целесообразности новых контактов в нормандском формате в самой близкой перспективе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы договорились [с президентом Украины Петром Порошенко], что после выборов в Германии (парламентских выборов 24 сентября 2017 года - прим. ТАСС) мы попросим о проведении новой встречи в нормандском формате", - сказал французский президент журналистам по итогам контактов с украинским президентом на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Закон о статусе Донбасса

Тема выборов в Донбассе и особого статуса региона продолжает оставаться самым тяжелым вопросом урегулирования. На данном этапе ситуация осложняется еще и тем, что трехлетний срок действия подписанного Порошенко в 2014 году закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" истекает в октябре, тогда как на практике закон Украиной так и не был применен.

Киев упорно отказывается обсуждать вопрос о статусе Донбасса в рамках контактной группы. На последней минской встрече официальный представитель Украины Леонид Кучма пообещал, что к следующему заседанию позиция Киева будет наконец официально сформулирована. Однако, как сообщил по итогам нынешний встречи Мирошник, представители Киева не выполнили обещание. "На заседании политической группы украинские переговорщики отказались представить официальную позицию по вопросу пролонгации действия закона об особом статусе Донбасса", - сказал он.

Такая позиция украинской стороны, считает и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, "не только тормозит, но и ставит под угрозу срыва минский процесс". "Времени остается все меньше, поэтому украинские власти обязаны немедленно предоставить и согласовать в Минске варианты продления действия закона об особом статусе, так как именно этот нормативно-правовой акт является фундаментом политического урегулирования конфликта", - добавила она.

В свою очередь Мирошник даже высказал мнение, что поведение Киева делает обсуждение политических мер урегулирования конфликта в рамках контактной группы бессмысленным. "После заявления представителей Киева, что Верховная рада - суверенный орган власти и никто не имеет права ей диктовать, что ей делать [относительно пролонгации действия закона о статусе Донбасса], возникает вопрос, какой смысл обсуждать вопросы политического пакета комплекса мер с представителями, которые не гарантируют выполнения достигнутых соглашений?" - отметил он.

По словам Мирошника, до конца сентября этот вопрос может стать предметом обсуждения экспертов "нормандской четверки". "В нормандском формате, как сообщил координатор от ОБСЕ в политической подгруппе Пьер Морель, до конца месяца в том числе и эти вопросы будут обсуждаться в ходе телеконференции на уровне дипломатических советников лидеров государств, и в очном формате их заместители встретятся в Берлине для доработки проектов-предложений, в том числе и изменений к закону об особом статусе", - сообщил полпред республики.

Проблемы безопасности

Работа подгруппы по безопасности в среду оказалась под угрозой срыва. Как сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего, "возникли проблемы с началом работы в группе по безопасности по причине уклонения украинской стороны в связи с присутствием наших экспертов - представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)". Дейнего добавил, что представители украинской стороны в СЦКК неоднократно присутствовали на заседаниях подгруппы, однако на сегодняшней встрече Киев "боится представления нашей информации от СЦКК".

Тем не менее участникам контактной группы удалось обсудить проблемы безопасности и дать оценку выполнению так называемого школьного перемирия, объявленного с 25 августа. "Мы обсудили случаи нарушений режима прекращения огня и меры по предотвращению нарушений", - констатировал Грызлов.

В Минске продолжилось также обсуждение новых участков для разведения сил и средств, сообщил полпред. "С предложениями не согласна только украинская сторона, что тормозит дальнейший процесс разведения сторон. При этом мы вынуждены констатировать, что украинская сторона в очередной раз не выполнила обязательств по разведению сил в районе Станицы Луганской", - отметил он.

В свою очередь спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик привел данные потерь среди мирного населения Донбасса. "В нынешнем году по состоянию на 17 сентября, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пострадавшими считаются 383 человека, из них 68 убиты, 315 ранены", - сказал он.

"Это абсолютно неприемлемо", - сказал спецпредставитель и пообещал, что "контактная группа будет прилагать все усилия по соблюдению сторонами бессрочного режима прекращения огня с целью избежать возобновления осенью активных военных действий, как это произошло в конце прошлого и позапрошлого годов".

Сайдик коснулся и активно обсуждаемого в последние две недели вопроса о возможности введения в Донбасс миссии ООН. Спецпредставитель высказал надежду, что эта мера будет способствовать реализации минских договоренностей. "Я приветствую это предложение", - сказал он. Вместе с тем он повторил свою уже обозначенную ранее позицию, которая заключается в том, что вопрос о введении такой миссии важен прежде всего в контексте выполнения уже достигнутых договоренностей. "Для меня является важным, будет ли это способствовать реализации минских соглашений", - сказал он. При этом Сайдик отметил, что данная тема на последнем заседании контактной группы не обсуждалась.

Вода, мост, пленные

Дискуссия в экономической подгруппе развернулась вокруг водоснабжения, сообщил Сайдик. "Было отмечено, что система водоснабжения "Карбонид" функционирует бесперебойно. Я считаю, что это очень важное достижение для нас сегодня", - сказал он.

Группа также обсудила проблемы безопасности объектов критической инфраструктуры в регионе и ремонт моста в районе Станицы Луганской, добавил он.

В свою очередь представители ЛНР предложили открыть пункт пропуска у города Счастье, сообщила представитель республики Ольга Кобцева.

Сайдик также приветствовал состоявшуюся на прошлой неделе передачу Донецкой народной республикой украинской стороне 19 осужденных, пожелавших продолжать отбывать наказание в пенитенциарных учреждениях Украины.

Новой информации по обмену пленными Сайдик на этот раз не сообщил. Кобцева в свою очередь отметила, что "на заседании продолжилось обсуждение списков удерживаемых лиц для обмена". "Наблюдается тот же деструктив со стороны Киева: деление удерживаемых лиц на категории, что идет вразрез с минскими соглашениями и является камнем преткновения для достижения договоренностей", - подчеркнула она.