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Макрон назвал недостаточной ядерную сделку из-за действий Ирана

Международная панорама
21 сентября, 2:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По словам президента Франции, он не оставил надежд убедить американского коллегу Дональда Трампа изменить позицию по СВПД

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает достаточным соглашение по иранской ядерной программе ввиду действий Тегерана с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как передает агентство Reuters, об этом Макрон заявил в среду журналистам в Нью-Йорке.

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"Является ли это соглашение достаточным? Нет, учитывая эволюцию ситуации в регионе и все возрастающее давление, которое Иран оказывает на регион. И учитывая активизацию Ирана на баллистическом уровне с момента заключения соглашения", - приводит агентство слова Макрона.

Как уточняет Reuters, французский лидер также заявил, что не оставил надежд убедить президента США Дональда Трампа изменить позицию по СВПД.

Ранее Макрон заявил, что соглашение по иранской ядерной программе нужно сохранить, но дополнить положениями, касающимися ракетной деятельности страны, а также рестрикциями в отношении Тегерана после 2025 года. При этом Макрон не уточнил, уведомил ли его президент США о своем решении насчет того, выйдет ли Вашингтон из ядерной сделки.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал сделку, утверждая, что она дает односторонние преимущества Ирану. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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