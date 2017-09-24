Власти Иракского Курдистана объявили выходным день проведения референдума о независимости

КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана объявили выходным ближайший понедельник, который отведен для проведения референдума о независимости региона. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал Shafaq News, цитируя постановление правительства этого региона.

По словам официального представителя правительства Иракского Курдистана, "в связи с проведением референдума, понедельник, 25 сентября, официально объявлен нерабочим днем во всех государственных учреждениях и предприятиях". Он уточнил, что постановление местного кабинета распространяется "на все города и районы Иракского Курдистана".

На 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.