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Власти Иракского Курдистана объявили выходным день проведения референдума о независимости

Международная панорама
24 сентября, 16:24 UTC+3 КАИР КАИР 24, сентября. /ТАСС

Референдум запланирован на понедельник, 25 сентября

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КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана объявили выходным ближайший понедельник, который отведен для проведения референдума о независимости региона. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал Shafaq News, цитируя постановление правительства этого региона.

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По словам официального представителя правительства Иракского Курдистана, "в связи с проведением референдума, понедельник, 25 сентября, официально объявлен нерабочим днем во всех государственных учреждениях и предприятиях". Он уточнил, что постановление местного кабинета распространяется "на все города и районы Иракского Курдистана".

На 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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