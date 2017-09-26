Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: рекламой в Facebook во время выборов в США пытались вызвать раскол на расовой почве

Международная панорама
26 сентября, 1:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Источники газеты сообщили, что политическая реклама в соцсети, за которой якобы стоит Россия, то поддерживала борцов за права чернокожих, то критиковала их

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Политическую рекламу, публиковавшуюся в Facebook во время прошлогодней предвыборной кампании в США, пытались использовать, чтобы вызвать раскол на расовой почве среди американцев. Об этом сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Речь идет об информации, которую предоставит американская компания Facebook в распоряжение Конгресса США, о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Источники издания сообщили, что политическая реклама в Facebook, за которой якобы стоит Россия, то поддерживала борцов за права чернокожих, то критиковала их "в попытке посеять раскол".

Газета утверждает, что политическая реклама, в которой содержались призывы против мусульман и мигрантов, рассказывала о том, что мусульманки поддерживали кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон. Washington Post подчеркнула, что компания собирается передать законодателям информацию о более 3 тыс. рекламных объявлений такого рода.

Facebook и "российский след"

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР
2
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
3
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама