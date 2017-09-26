WP: рекламой в Facebook во время выборов в США пытались вызвать раскол на расовой почве

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Политическую рекламу, публиковавшуюся в Facebook во время прошлогодней предвыборной кампании в США, пытались использовать, чтобы вызвать раскол на расовой почве среди американцев. Об этом сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Речь идет об информации, которую предоставит американская компания Facebook в распоряжение Конгресса США, о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Источники издания сообщили, что политическая реклама в Facebook, за которой якобы стоит Россия, то поддерживала борцов за права чернокожих, то критиковала их "в попытке посеять раскол".

Газета утверждает, что политическая реклама, в которой содержались призывы против мусульман и мигрантов, рассказывала о том, что мусульманки поддерживали кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон. Washington Post подчеркнула, что компания собирается передать законодателям информацию о более 3 тыс. рекламных объявлений такого рода.

Facebook и "российский след"

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.