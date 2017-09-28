Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Палата представителей США проведет слушания с участием IT-компаний по "российскому делу"

Международная панорама
28 сентября, 2:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

В то же время представители компаний Facebook, Goggle и Twitter были приглашены на слушания в Сенате

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в октябре планирует провести слушания в рамках расследования так называемого российского вмешательства в выборы президента страны 2016 года с участием представителей высокотехнологичных компаний. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении конгрессменов Майкла Конауэя (республиканец от штата Техас) и Адама Шиффа (демократ от Калифорнии).

"В будущем месяце мы проведем открытые слушания с представителями высокотехнологичных компаний с целью лучше разобраться, как Россия использовала сетевые инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы. Конгресс и американский народ должны получить эту важную информацию напрямую от этих компаний", - говорится в заявлении.

Конауэй и Шифф возглавляют проводимое комитетом по разведке "российское расследование". Кроме того, как сообщило агентство Reuters, аналогичный комитет Сената Конгресса США пригласил на свои слушания представителей компаний Facebook, Goggle и Twitter.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США
3
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
4
"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА при рекордном количестве болельщиков на "ВЭБ-Арене"
5
В Сирии рассмотрят "другие варианты" против присутствия США, если дипломатия не сработает
6
Небензя призвал ООН проверить данные об оказании гуманитарной помощи в Сирии
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама