Палата представителей США проведет слушания с участием IT-компаний по "российскому делу"

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в октябре планирует провести слушания в рамках расследования так называемого российского вмешательства в выборы президента страны 2016 года с участием представителей высокотехнологичных компаний. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении конгрессменов Майкла Конауэя (республиканец от штата Техас) и Адама Шиффа (демократ от Калифорнии).
"В будущем месяце мы проведем открытые слушания с представителями высокотехнологичных компаний с целью лучше разобраться, как Россия использовала сетевые инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на наши выборы. Конгресс и американский народ должны получить эту важную информацию напрямую от этих компаний", - говорится в заявлении.
Конауэй и Шифф возглавляют проводимое комитетом по разведке "российское расследование". Кроме того, как сообщило агентство Reuters, аналогичный комитет Сената Конгресса США пригласил на свои слушания представителей компаний Facebook, Goggle и Twitter.
6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.
По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.
На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.