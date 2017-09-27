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FT: Facebook в ближайшие дни передаст Конгрессу данные о политической рекламе

Международная панорама
27 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Издание отмечает, что компания уже показала следователям небольшую часть "провокационных" рекламных объявлений

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook в течение двух недель предоставит властям США данные о якобы финансируемой РФ политической рекламе в социальной сети, направленной на то, чтобы вызвать раскол в американском обществе. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, Facebook уже показала следователям небольшую часть "провокационных" рекламных объявлений, которые могли быть направлены на разжигание споров по таким вопросам, как право на ношение оружия и жестокость со стороны полицейских по отношению к темнокожим.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники ранее также сообщала, что политическую рекламу, публиковавшуюся в Facebook во время прошлогодней предвыборной кампании в США, пытались использовать, чтобы вызвать раскол на расовой почве среди американцев. По информации издания, реклама, в которой содержались призывы против мусульман и мигрантов, рассказывала о том, что мусульманки поддерживали кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон.

Facebook и "российский след"

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

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По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич
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