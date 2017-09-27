FT: Facebook в ближайшие дни передаст Конгрессу данные о политической рекламе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания Facebook в течение двух недель предоставит властям США данные о якобы финансируемой РФ политической рекламе в социальной сети, направленной на то, чтобы вызвать раскол в американском обществе. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Facebook уже показала следователям небольшую часть "провокационных" рекламных объявлений, которые могли быть направлены на разжигание споров по таким вопросам, как право на ношение оружия и жестокость со стороны полицейских по отношению к темнокожим.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники ранее также сообщала, что политическую рекламу, публиковавшуюся в Facebook во время прошлогодней предвыборной кампании в США, пытались использовать, чтобы вызвать раскол на расовой почве среди американцев. По информации издания, реклама, в которой содержались призывы против мусульман и мигрантов, рассказывала о том, что мусульманки поддерживали кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон.

Facebook и "российский след"

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На прошлой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Глава государства в своем Twitter напомнил о предвзятом и нечестном освещении выборов в СМИ в пользу Хиллари Клинтон.

The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 September 2017

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.