Премьер Испании призвал главу Каталонии отказаться от односторонней независимости

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой призвал главу Каталонии Карлеса Пучдемона отказаться от идеи провозглашения независимости в одностороннем порядке. Об этом премьер заявил в распространенном в четверг интервью агентству ЭФЭ.

Глава правительства считает, что "самое лучшее - скорейшее возвращение к [соблюдению] законности и признание как можно раньше, что не будет одностороннего объявления независимости". В таком случае, по его словам, можно будет "избежать еще большего вреда".

"Это то, чего просит общество, издатели СМИ, предприниматели, профсоюзы и миллионы каталонцев", - отметил Рахой. Он выразил уверенность в том, что Испания справится с данной ситуацией и напомнил, что страна переживала очень сложные моменты в своей истории и всегда преодолевала их. Премьер повторил, что "все те люди и правители, которые решили на свой страх и риск" выйти за рамки дозволенного, должны вернуться к соблюдению законности.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.