Депутат: Каталония, возможно, упустила возможность стать независимой

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Каталония, вероятно, упустила возможность обрести независимость. Об этом во вторник заявила в региональном парламенте представитель партии "Кандидаты за народное единство" Анна Габриэль, которая выступает за выход автономии из состава королевства.

"Единственный способ вести переговоры с испанским государством - каталонская республика", - сказала она. "Возможно, мы потеряли возможность [провозгласить независимость]", - отметила депутат. "Это торжественное провозглашение республики не наступило, когда мы хотели, и мы узнали об этом незадолго до начала заседания, поэтому нам приходится импровизировать", - добавила Габриэль.

Ранее глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что по итогам референдума 1 октября Каталония завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения, желая добиться конструктивного диалога с Мадридом.