На ассамблее МПС в Петербурге сохраняется интрига со встречей делегаций КНДР и Южной Кореи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября./ТАСС/. Возможная встреча делегаций КНДР и Южной Кореи на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Санкт-Петербурге, по-прежнему остается главной интригой форума. Надежды на диалог, хоть и небольшие, остаются - на понедельник запланированы встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с представителями обеих стран, на них Россия предложит Сеулу и Пхеньяну все же пообщаться.

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, этого диалога ждут всегда. "Поэтому мы изначально высказали нашу мечту, если хотите, чтобы здесь, в Санкт-Петербурге, такие контакты между корейскими делегациями состоялись", - сказал он, оговорившись, что Россия "не может никого к этому принуждать, это суверенное право этих делегаций - определяться, насколько эти контакты нужны".

Сеул - за, Пхеньян - пока против

Первый полноценный день работы ассамблеи показал готовность делегации Южной Кореи к такой встрече. Как заявил ТАСС председатель Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн, Сеул рассчитывает на диалог с КНДР по ядерной программе. "Диалог - это всегда хорошо, пока у нас нет договоренности о встрече, но мы готовы к диалогу, если российская сторона это организует", - сказал он.

Представители КНДР, напротив, пока не планирует такую встречу. "Пока планов нет", - сказал журналистам представитель делегации КНДР. С Матвиенко они могут обсудить двусторонние отношения с Россией. "У нас есть давние традиции отношений дружбы и добрососедства, в этом плане завтра может быть разговор о развитии двусторонних отношений", - сказал представитель северокорейской делегации.

Выступая на пленарном заседании ассамблеи, зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун заявил, что КНДР из-за политики США не имеет иного выбора, кроме развития ядерной программы, которая при этом носит сдерживающий характер.

Глава южнокорейского парламента на том же заседании призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт. Однако этот призыв не был услышан - делегация КНДР покинула зал заседания МПС перед выступлением Чон Се Гюна.

Чрезвычайный вопрос - положение мусульман-рохинджа

Одной из главных тем насыщенного воскресенья в Петербурге стал выбор острого вопроса для внесения в повестку МПС в качестве чрезвычайного, требующего незамедлительного вмешательства международного сообщества. Таким вопросом стала ситуация с положением народности рохинджа, проживающей в штате Ракхайн в Мьянме.

Сразу несколько делегаций, в том числе Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты, выступили с совместным предложением обсудить вопрос "Преодоление глубокого гуманитарного кризиса и борьба с преследованием народности рохинджа и актами насилия в их отношении". Япония и Мексика вместе предложили для обсуждения вопрос запрета ядерных испытаний КНДР. За это предложение проголосовали 478 делегатов, тогда как за предложение по народности рохинджа - 1027. Решение было встречено ликованием, многие парламентарии аплодировали стоя.

Мусульман народности рохинджа власти Мьянмы считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. По оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, хотя многие рохинджа поколениями живут на территории страны.

"Деобамизация" ядерной сделки Ирана

Новая стратегия Вашингтона по ужесточению давления на Иран также остается одной из самых обсуждаемых тем по полях ассамблеи. В воскресенье председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани ввел в обиход неологизм, производный от фамилии предыдущего президента США - "деобамизация". Тем самым политик указал, что нынешний американский лидер Дональд Трамп "своим поведением хочет разрушить все поведение прошлой администрации" Соединенных Штатов.

Лариджани также заявил, что слова Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе показывают неуважение Вашингтона к ООН. "Международное агентство по атомной энергии восемь раз официально объявило о приверженности Ирана этому соглашению", - подчеркнул иранский политик.

КНДР после выступления Лариджани на пленарном заседании предложила Ирану "вместе бороться" против несправедливых шагов США.

Между тем, как считает зампред Кнессета Израиля Нахман Шай, Иран вряд ли выйдет из ядерной сделки, так как эта сделка экономически выгодна стране. Он отметил, что Иран продолжает укреплять свою экономику и в страну "хлынул большой поток денег". "Они восстановили международные связи, в том числе в экономической сфере. Поэтому они не собираются выходить из сделки", - полагает Шай.

Требование Сирии к Турции

Еще одно громкое заявление на полях МПС - Сирия потребовала немедленного вывода из страны военных Турции. "Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без предварительных условий", - сказал спикер парламента Хаммуд ас-Сабаг.

Он обвинил Турцию во "вторжении в провинцию Идлиб и покушении на суверенитет сирийского государства". "Это расходится с соглашением, достигнутым в Астане", - подчеркнул ас-Сабаг. По его словам, парламент Сирии осуждает поведение Турции и считает его угрозой для безопасности сирийских граждан и нарушением норм международного права.

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Ожидается, что они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

Вечером в четверг, 12 октября, Анкара перебросила в Идлиб военнослужащих и военную технику. По данным турецкого телеканала NTV, в сирийскую провинцию были передислоцированы около 200 человек, в том числе 120 спецназовцев, а также восемь танков и 50 бронетранспортеров. В пятницу турецкие военные приступили к сооружению наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

О 137-й ассамблее

Ассамблея МПС проходит с 14 по 18 октября. Она уже стала самой масштабной в истории Межпарламентского союза. В ней принимают участие около 100 председателей зарубежных парламентов, в том числе из Турции, Германии, Сербии, и делегации из более чем 160 стран, представляющих пять континентов. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2,3 тыс.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.