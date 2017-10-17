Источник: Египет приглашен как наблюдатель на переговоры по Сирии в Астане

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Египет получил приглашение присоединиться к переговорам по Сирии в Астане в качестве наблюдателя. Об этом ТАСС сообщил египетский источник, знакомый с ситуацией вокруг межсирийского урегулирования.
"Египет приглашен участвовать в астанинском процессе в качестве наблюдателя, - сказал собеседник агентства. - Ожидается, что Египет присоединится к переговорам".
По итогам шестого раунда переговоров в Астане по Сирии, который состоялся в середине сентября, замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари заявил, что страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) ведут консультации о направлении приглашений новым наблюдателям астанинского процесса. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что наблюдателями могут стать Китай, ОАЭ, Египет, Ирак и Ливан.
Очередной раунд диалога в Астане запланирован на конец октября.