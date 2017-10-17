Госсобрание Венгрии: закон Украины "Об образовании" влечет внутренний и внешний конфликты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Принятый на Украине новый закон "Об образовании" влечет внутренний и внешний конфликты. Об этом заявил во вторник председатель Госсобрания Венгрии Ласло Кевер по итогам встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он сообщил, что данный нормативный акт, против которого выступают как Венгрия, так и Россия, стал одной из тем состоявшихся переговоров.

"Надеюсь, что украинский парламент примет более разумное решение, потому что решение, которое они приняли сейчас, приводит к внутреннему и внешнему конфликтам", - подчеркнул венгерский политик. В этой связи он выразил надежду, что Украина "нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно с соседними странами".

"Мы также обсуждали наше взаимодействие [с РФ] в экономике, энергетике и политике, сотрудничество между регионами наших стран", - сообщил Кевер.

В конце сентября на Украине был принят закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В ближайшие годы, по мере поэтапного вступления закона в силу, преподавание на языках меньшинств теперь будет возможно только в начальной школе, дальнейшее обучение допускается только на украинском языке. Россия резко раскритиковала украинский закон об образовании, нарушающий подписанные Киевом международные соглашения в сфере защиты прав человека.