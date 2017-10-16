Захарова: закон об образовании на Украине стал откровением для стран ЕС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинский закон об образовании стал неожиданным открытием для стран ЕС, которые способствовали евроинтеграции Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Рен ТВ.

"Закон вызвал бурю возмущения не только в РФ - к этим извращениям киевского режима и киевских политиков мы привыкли, не смирились, но знаем, чего ожидать. А для целого ряда стран это стало большим открытием, так как страны, входящие сейчас в ЕС, наблюдавшие и способствовавшие процессам евроинтеграции, думали, что они могут рассчитывать на большее снисхождение киевского режима в отношении этнических, например, венгров тех же самых", - сказала она.

"Но этого не произошло, так как невозможно людям, которые построили свою политическую власть на позиции или на платформе национализма, остановиться и выйти из роли, выйти из образа и начать соблюдать все те международно-правовые акты и документы, под которыми подписались ранее", - добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД, действия украинских властей направлены на попытку "переписать историю". "Есть попытка просто вымарать русский язык из истории Украины, как будто это нечто, что никогда не существовало на этой территории, а то, что было привнесено чуть ли не в период Советского Союза", - отметила Захарова.

Ранее между Украиной и рядом соседних стран возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько стран, в том числе Румынию и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.