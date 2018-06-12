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Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе

Международная панорама
12 июня, 6:39 дата обновления: 12 июня, 7:10 UTC+3

Встреча продолжалась около полутора часов

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили во вторник встречу в расширенном формате. Она прошла в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

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Встреча продолжалась около полутора часов. Теперь лидеры двух государств вместе широким кругом представителей обеих сторон примут участие в рабочем обеде

С американской стороны на нем будут присутствовать госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер.

Со стороны КНДР в ланче примут участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, замглавы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Келли, Джон Болтон, Джон Сандерс, Сара Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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