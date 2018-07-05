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Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери

Международная панорама
5 июля, 11:08 дата обновления: 5 июля, 11:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

Бен Уоллес призвал российскую сторону дать "ключи к разгадке" о произошедшем в британском городе

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери, поделившись якобы имеющейся у нее информацией об использовании нервно-паралитического вещества на британской территории. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News.

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"Мы попросили РФ о помощи (в марте - прим. ТАСС), чего не произошло, они могут помочь нам и сейчас обеспечить еще большую безопасность жителей Солсбери, и рассказав в полной мере, что произошло [в Солсбери]", - сказал он в четверг в эфире телеканала.

"Российское государство могло бы исправить ситуацию. Я жду звонка от российского государства. Это мое предложение. Именно они могли бы дать ключи к разгадке, что поможет обеспечить безопасность людей", - сказал замминистра уже в эфире BBC.

Интервью замминистра были посвящены расследованию отравления 30 июня двух человек в городе Эймсбери, однако он заострил внимание на другом инциденте - отравлении в марте в расположенном в 10 км от Эймсбери города Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда Лондон сразу заявил, что к отравлению Скрипалей "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Такой вывод в Лондоне сделали на основе того, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" якобы произведенным в России. Москва всегда категорически отрицала подобные утверждения.

Накануне Скотленд-Ярд заявил, что люди в Эймсбери также отравились "Новчиком". Состояние 44-летней женщины и 45-летнего мужчины остается критическим.

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