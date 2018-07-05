В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американское правительство не исключает, что на предстоящей 16 июля личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут заключены конкретные договоренности. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, представитель администрации США высокого ранга.

"Мне кажется, тот факт, что мы проводим саммит на этом уровне в данный момент истории, - это само по себе достижение. Но я не исключаю, что будут и определенные конкретные соглашения, о которых будет объявлено", - сказал представитель исполнительной ветви власти США, комментируя предстоящие переговоры Путина и Трампа в Хельсинки.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что лидерам двух стран следует обсудить "множество вопросов, которые накопились, причем не только за период пребывания у власти президента Трампа, но и, безусловно, задолго до этого". "Так что саммит сам по себе - это важный результат. Позвольте мне сказать, что изменение атмосферы способно повлечь за собой изменение и целого ряда других вещей. Могу только указать на саммит [Дональда Трампа] c [лидером КНДР] Ким Чен Ыном [в Сингапуре], который уже показывает возможность снижения напряженности на Корейском полуострове, а также, разумеется, в Северо-Восточной Азии [в целом]", - заявил ведущий брифинга.

"Только представьте себе, к чему способно привести снижение напряженности в случае с США и Россией, Европой и Россией! Значение этого было бы намного более масштабным. Так что я бы совсем не стал недооценивать важность первого саммита [России и США] и обсуждения вопросов, которые имеют самое большое значение", - подчеркнул представитель вашингтонской администрации.

Как отметил представитель американской администрации, президенты США и России обсудят на саммите возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Президент Трамп придает вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности большое значение. И эти вопросы, вероятнее всего, будут включены в повестку дня [саммита]. Частью обсуждений станут нарушения Россией ДРСМД <...>. Вероятно, будет затронут и вопрос, продлевать ли нам еще на пять лет ДСНВ", - отметил представитель администрации.

В свою очередь посол США в России Джон Хантсман уточнил на этом же брифинге, что 16 июля Путин и Трамп сначала проведут "двустороннюю встречу один на один, а затем [примут участие] во встрече в расширенном формате, за которым последует рабочий ланч".