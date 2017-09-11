Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: мощная вспышка на Солнце 10 сентября немного увеличила радиационный фон на Земле

Наука
11 сентября, 13:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

По словам ученого Сергея Гайдаша, этот инцидент является продолжением серии вспышек на солнце, начавшейся 4 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© NASA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Мощная вспышка на Солнце вечером 10 сентября привела к тому, что часть протонов, вырвавшихся с поверхности Солнца, преодолели защитную силу магнитосферы Земли и достигли ее поверхности, немного увеличив радиационный фон. Об этом сообщил ТАСС Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова.

Смотрите также

Солнечные вспышки. Досье

"Эта вспышка вызвала очень редкое событие - наземное возрастание солнечных космических лучей. Это означает, что часть протонов преодолела защитный редут магнитосферы и дошла до поверхности Земли, немного увеличив радиационный фон", - сказал он.

Эксперт отметил, что вспышка 10 сентября относится к серии, которая началась 4 сентября. "Могу сказать точно - [породившая эту вспышку группа солнечных пятен] та же, только стреляла она [группа пятен] уже в положении "на" и даже - "за" западным лимбом [видимая часть солнечного диска] Солнца", - отметил Сергей Гайдаш, добавив, что "резко рванули протоны всех энергий, что очень плохо для космической техники".

По его словам, о новой вспышке и ее возможных последствиях оперативно оповещены все службы, отвечающие за безопасность космической и другой сложной техники.

Что касается магнитных бурь, то, по словам ученого, магнитная буря на Земле следует примерно через двое суток после того, как на Солнце происходит большая или экстремальная вспышка.

О природе вспышек на Солнце

"Солнце - это гигантская сложная система, время от времени в ней увеличивается активность, происходят плазменные выбросы. От Солнца идут потоки заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Верхние слои атмосферы под действием потоков заряженных частиц ионизируются, результат этого, например, - полярное сияние. Также могут возникнуть перебои с радиосвязью, при отражении радиоволн от верхних слоев атмосферы Земли", - сказал заведующий кафедрой физики СГТУ им. Гагарина Дмитрий Зимняков.

Смотрите также

Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься

Он отметил, что "многие люди подвержены этим изменениям, они чувствуют изменения в магнитном поле, ощущают недомогание".

"Группа солнечных пятен произвела самую сильную солнечную вспышку нынешнего 24-го цикла солнечной активности", - уточнил старший научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Алмаз Галеев, заметив, что в среднем циклы солнечной активности длятся около 11 лет.

Смотрите также

Скворцова: вспышки на Солнце существенно не повлияли на здоровье россиян

На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х

Ученые: вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря утихает

NASA: мощная вспышка на Солнце не отразилась на работе МКС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама