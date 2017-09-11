Эксперт: мощная вспышка на Солнце 10 сентября немного увеличила радиационный фон на Земле

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Мощная вспышка на Солнце вечером 10 сентября привела к тому, что часть протонов, вырвавшихся с поверхности Солнца, преодолели защитную силу магнитосферы Земли и достигли ее поверхности, немного увеличив радиационный фон. Об этом сообщил ТАСС Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова.
"Эта вспышка вызвала очень редкое событие - наземное возрастание солнечных космических лучей. Это означает, что часть протонов преодолела защитный редут магнитосферы и дошла до поверхности Земли, немного увеличив радиационный фон", - сказал он.
Эксперт отметил, что вспышка 10 сентября относится к серии, которая началась 4 сентября. "Могу сказать точно - [породившая эту вспышку группа солнечных пятен] та же, только стреляла она [группа пятен] уже в положении "на" и даже - "за" западным лимбом [видимая часть солнечного диска] Солнца", - отметил Сергей Гайдаш, добавив, что "резко рванули протоны всех энергий, что очень плохо для космической техники".
По его словам, о новой вспышке и ее возможных последствиях оперативно оповещены все службы, отвечающие за безопасность космической и другой сложной техники.
Что касается магнитных бурь, то, по словам ученого, магнитная буря на Земле следует примерно через двое суток после того, как на Солнце происходит большая или экстремальная вспышка.
"Солнце - это гигантская сложная система, время от времени в ней увеличивается активность, происходят плазменные выбросы. От Солнца идут потоки заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Верхние слои атмосферы под действием потоков заряженных частиц ионизируются, результат этого, например, - полярное сияние. Также могут возникнуть перебои с радиосвязью, при отражении радиоволн от верхних слоев атмосферы Земли", - сказал заведующий кафедрой физики СГТУ им. Гагарина Дмитрий Зимняков.
Он отметил, что "многие люди подвержены этим изменениям, они чувствуют изменения в магнитном поле, ощущают недомогание".
"Группа солнечных пятен произвела самую сильную солнечную вспышку нынешнего 24-го цикла солнечной активности", - уточнил старший научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Алмаз Галеев, заметив, что в среднем циклы солнечной активности длятся около 11 лет.