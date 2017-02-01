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Суд проведет досудебные слушания по иску семьи Дель о возвращении изъятых детей

Общество
1 февраля, 0:31 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ожидается, что после уточений по искам суд назначит дату рассмотрения по существу
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы в среду проведет досудебную подготовку по иску Светланы и Михаила Дель, требующих вернуть изъятых у них 10 приемных детей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Большакова.

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Как ожидается, в среду суд выслушает уточнения по искам и назначит дату рассмотрения по существу. В иске мать детей и ее адвокаты просят признать незаконными действия органов опеки и полицейских, а также вернуть детей родителям.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.

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Изъятие 10 детей из московской семьи
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