Латвийский город Юрмала проведет акцию "Бессмертный полк" 9 мая

РИГА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвийский город Юрмала присоединится в 2017 году к акции "Бессмертный полк". Об этом заявил организатор акции, генеральный секретарь социал-демократического движение "За независимую Латвию" Янис Кузинс.

"Сейчас большинство ветеранов уже не в том возрасте и состоянии здоровья, чтобы поехать на празднование Дня Победы в Ригу, поэтому памятное мероприятие по случаю 9 мая мы проведем в Юрмале "Бессмертным полком", - сказал он.

По его словам, поскольку 9 мая в этом году выпадает на рабочий день, сбор участников акции назначен на 17:00 (время совпадает с московским) около концертного зала "Дзинтари". Оргкомитет акции назвал этот зал "культурным сердцем Юрмалы, которое всегда был символом дружбы народов и где каждый год отмечается день России 12 июня". Участники акции, которым надо самостоятельно изготовить портрет своего родственника, воевавшего или трудившегося в тылу, пройдут по маршруту длиной 2 км до воинского захоронения в Булдури.

Оргкомитет рассчитывает на активное участие в шествии жителей города-курорта. Акцию в Юрмале также поддержали местное Русское общество, ветеранские организации и православная церковь.

В марте суд Юрмалы оштрафовал Кузинса за якобы незаконную рекламу шествия перед его проведением, запретив ему организовывать любые публичные мероприятия в течение года. Однако он обжаловал это решение в суде высшей инстанции и, поскольку запрет не вступил в силу, вновь подал заявку на проведение акции "Бессмертный полк" в Юрмале в этом году, сообщил Кузинс корр. ТАСС.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Жители Риги впервые провели акцию "Бессмертный полк" в 2015 году. В прошлом году к ней присоединились и другие города республики - Юрмала, Резекне, Даугавпилс, Лиепая, Саласпилс и Айзкраукле.