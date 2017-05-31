Еще один международный рейс "ВИМ-Авиа" задерживается в аэропорту Пулково

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Еще один рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", на этот раз в Анталью (Турция), задерживается в Петербурге минимум на восемь часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.
Пассажиры рейса 9315 должны были отправиться в 03:55 мск. "Вылет: 12:20", - следует из надписи на онлайн-табло.
Минувшей ночью самолет этой же авиакомпании, который должен доставить группу детей в болгарскую Варну, вылетел из Петербурга после более чем восьмичасовой задержки. В авиакомпании пояснили, что задержка связана с технической неисправностью. Прокуратура начала проверку по факту задержки вылета самолета "ВИМ-Авиа" в Варну.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Татарстана начала проверку "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого стал перенос сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаток парка самолетов.
Транспортная прокуратура ранее уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа". В связи с этим авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности.