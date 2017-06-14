Дума намерена просить премьера признать водительские права белорусов на территории России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума в среду намерена рассмотреть обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Белоруссии на трудоустройство на территории РФ.

Как пояснил накануне журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, речь идет о фактическом выводе граждан Белоруссии из-под вступившего в силу в России 1 июня запрета на вождение с иностранными правами при коммерческих перевозках. То есть, добавил Мельников, депутаты намерены просить правительство сделать "водительские удостоверения белорусов действительными на территории РФ". По его словам, "такая постановка вопроса полностью соответствует договору о создании Союзного государства России и Белоруссии".

В проекте постановления, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, авторы ссылаются на обращение в Госдуму госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который "выразил обеспокоенность вопросом обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью на территории РФ".

"Госдумой был проведен анализ действующего законодательства, который свидетельствует об особом правовом статусе граждан Республики Беларусь, находящихся на территории РФ. Особый правовой статус проистекает из договора о создании Союзного государства", - говорится в документе.

Как указывают депутаты, договоренность о создании Союзного государства предполагает, что граждане Белоруссии "обладают равными правами на трудоустройство, а также на участие в хозяйственной деятельности". "Определено, что документы, выданные в Республике Беларусь и РФ для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации", - отмечается в проекте обращения.

В Госдуме также настаивают, что запрет на управление авто с иностранными или международными водительскими правами не должен распространяться на белорусов. "Граждане Республики Беларусь могут осуществлять предпринимательскую трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, без получения российского водительского удостоверения", - считают парламентарии. В этой связи нижняя палата намерена просить премьера Медведева "обеспечить повышенный контроль за складывающейся практикой в целях недопущения нарушения международных договоров РФ".