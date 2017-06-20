Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ) в Мурманской области Юрий Ширяев, онкобольная пациентка которой пожаловалась в ходе "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в медицинском обслуживании в Апатитах, написал заявление об увольнении. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ЦРБ.

"Заявление об увольнении по собственному желанию было направлено Ширяевым в региональный Минздрав", - сказал собеседник агентства. Сам Ширяев во вторник с утра находился на допросе в Следственном комитетете России (СК РФ). В Министерстве здравоохранения Мурманской области ТАСС заявили, что не комментируют ситуацию с главврачом больницы.

О страдающей онкологическим заболеванием Дарьей Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии. Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске.

Старикова вечером 16 июня была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда в понедельник спецбортом МЧС перевезли в московскую онкологическую клинику им. Герцена. СК РФ возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся лечения Стариковой.