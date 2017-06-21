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Главврач больницы в Апатитах объяснил свое увольнение большим количеством жалоб

Общество
21 июня, 17:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, июня. /ТАСС

Юрий Ширяев назвал неоправданными большинство жалоб, которые стали поступать в его адрес после обращения онкобольной к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"

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МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы (ЦРБ) Юрий Ширяев объяснил, почему решил написать заявление об уходе с должности. После "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, во время которой к главе государства обратилась онкобольная из Апатитов и рассказала о плохом медобслуживании, в адрес руководства больницы и в Минздрав Мурманской области начало поступать множество жалоб, из-за чего Ширяев принял решение об увольнении, сообщил он в среду ТАСС.

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"Решение было эмоциональным, но не сделать этого я уже не мог. Пользуясь ситуацией, на меня и Минздрав во время организованных в Апатитах приемов граждан обрушился поток неоправданных жалоб. Из обращавшихся в реальной помощи нуждался один из десяти, и им мы помогали, как это было и раньше. Остальные пришли просто поругаться, они указывали на проблемы, причиной которых стали реформы еще в начале 2000-х годов, как например недострой больницы в Апатитах", - пояснил главврач.

Врач написал заявление об увольнении 19 июня. Однако, по его словам, пока не получил официальной реакции Минздрава региона. Сейчас Ширяев продолжает исполнять свои обязанности. В министерстве ТАСС отказали в официальном комментарии по этому вопросу.

В ночь на вторник активисты организовали в соцсети "ВКонтакте" голосование в поддержку главврача. Как рассказала в среду ТАСС одна из администраторов созданной группы Вероника Селиверстова, за полтора дня за просьбу к Ширяеву отозвать заявление проголосовали более 8,5 тыс. человек. "Около 7 тыс. из них - жители Мурманской области, еще около 1 тыс. - жители Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала она.

Сам Ширяев также сообщил, что получает много слов поддержки, в том числе от врачей со всей страны.

История Дарьи Стариковой

О проблемах медицины в Апатитах и страдающей онкологическим заболеванием Дарьей Стариковой стало известно после ее звонка на "Прямую линию" Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии. Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске.

После "Прямой линии" вечером 15 июня Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда в понедельник спецбортом МЧС перевезли в московскую онкологическую клинику им. Герцена. Следственный комитет возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся лечения Стариковой.

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