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Состояние дозвонившейся Путину онкобольной из Апатитов стабилизировалось

Общество
27 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

О проблемах медицины в Апатитах и страдающей онкологическим заболеванием Дарьи Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Страдающая онкологическим заболеванием 24-летняя Дарья Старикова, которая была доставлена в реанимацию Московского онкологического Института имени Герцена, переведена в профильное отделение, ее состояние стабилизировалось, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института.

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"После консилиума врачей она была переведена из реанимации в профильное отделение для прохождения назначенного курса лечения. На сегодняшний день ее состояние оценивается как стабильное", - сказала собеседница агентства.

История Дарьи Стариковой

О проблемах медицины в Апатитах и страдающей онкологическим заболеванием Дарьи Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии.

После прямой линии вечером 15 июня Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. Затем ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда спецбортом МЧС перевезли в московскую онкологическую клинику им. Герцена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся лечения Стариковой.

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