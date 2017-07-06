Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФ

Общество
6 июля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что соблюдение требований российских законов "в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил об ответственности социальных сетей, а также мессенджеров за нарушение российского законодательства. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Хочу особо отметить, что неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении.

Борьба с терроризмом

В четверг Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать материалы в интернете, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ международных террористических организаций.

Как пояснили в Генпрокуратуре, материалы экстремистского и террористического характера были выявлены в ходе систематически проводимого Генпрокуратурой мониторинга российского сегмента интернета.

"Выявлены информационные ресурсы националистического толка, в числе которых "Спутник и погром", "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии", - отметили в надзорном ведомстве.

Telegram

Ранее Роскомнадзор заявил, что мессенджер Telegram стал одной из главных площадок распространения террористической пропаганды, координации действий террористических групп и многого другого.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram, отмечал глава ведомства, не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников. При этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

Смотрите также

Роскомнадзор считает преждевременной реализацию "пакета Яровой" в контексте Telegram

Роскомнадзор включил Telegram в свой реестр

Роскомнадзор разъяснил операторам, как ограничивать доступ только к запрещенным сайтам

В Роскомнадзоре заявили, что требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Персоны
Жаров, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве начали строить два новых парка
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
5
На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации
6
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
7
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
Темы дня
Реклама