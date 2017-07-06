Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФ

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Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФОбщество 6 июля, 10:52
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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил об ответственности социальных сетей, а также мессенджеров за нарушение российского законодательства. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
"Хочу особо отметить, что неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении.
В четверг Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать материалы в интернете, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ международных террористических организаций.
Как пояснили в Генпрокуратуре, материалы экстремистского и террористического характера были выявлены в ходе систематически проводимого Генпрокуратурой мониторинга российского сегмента интернета.
"Выявлены информационные ресурсы националистического толка, в числе которых "Спутник и погром", "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее Роскомнадзор заявил, что мессенджер Telegram стал одной из главных площадок распространения террористической пропаганды, координации действий террористических групп и многого другого.
23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram, отмечал глава ведомства, не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.
Дуров согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников. При этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".