Министры на МАКС-2017 не раз воспользовались предложением Путина отведать мороженое

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мороженное, оплаченное президентом РФ Владимиром Путиным для его сопровождающих на международном авиасалоне МАКС-2017, пользовалось спросом среди министров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин заплатил за мороженное, мороженное брали многие на эти деньги и поели вкусно. Потом еще раз, кстати, возвращались [к палатке], когда были показательные полеты", - сказал Песков, комментируя тот факт, что глава государства заплатил за угощение крупной купюрой без сдачи. При этом пресс-секретарь не стал отвечать, сколько стоило лакомство: "Я же не продавец мороженого", - отметил он.

По словам Пескова, можно сказать, что Путин, таким образом, пригласил всех своих сопровождающих на авиасалоне воспользоваться этой "кредитной линией" на мороженое. "Что сопровождающие и сделали с огромным удовольствием", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Глава государства, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, уже традиционно не отказывает себе в удовольствии полакомиться мороженым. На этот раз Путин также подошел к прилавку в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий. Он расплатился тысячной купюрой, продавец начала было искать сдачу, но Путин решил угостить всех. "На сдачу дайте им", - кивнул президент в сторону сопровождавших его чиновников.

В свою очередь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов протянул девушке еще пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая - 80 миллиардов, - обратился к нему глава государства, - можете себе позволить мороженое купить".