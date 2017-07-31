Спасенные члены экипажа затонувшего сухогруза Anda выписаны из больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Восемь спасенных членов экипажа затонувшего в субботу у берегов Крыма сухогруза Anda выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

"Они выписаны [из больницы]", - сказали в пресс-службе, не уточнив, куда моряки будут направлены после выписки.

Ранее замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач сообщил, что всем спасенным членам экипажа оказана необходимая медпомощь, и они готовятся к выписке, после чего их планируют переселить в гостиницу.

Сигнал бедствия с сухогруза Anda поступил утром 29 июля. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее крымского мыса Сарыч.

В тот же день была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа и плот еще с пятью моряками.

Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту. Их отправили в Ливадийскую городскую центральную больницу.

В воскресенье представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко сообщил ТАСС, что при крушении судна пропал девятый член экипажа - это старший механик, который является гражданином Сирии. Его поиски продолжаются.