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СМИ: рейс на Южные Курилы из Японии для их бывших жителей может состояться 23 сентября

Общество
9 августа, 5:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, августа. /ТАСС

В качестве запасного дня на случай плохой погоды планируется зарезервировать 24 сентября

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ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Чартерный авиарейс на Южные Курилы из Японии для бывших жителей островов, который не состоялся в июне из-за плохой погоды, может быть организован 23 сентября. Об этом сообщила в среду газета "Иомиури".

По информации издания, в качестве запасного дня на случай плохой погоды планируется зарезервировать также 24 сентября. Ожидается, что для организации первого авиарейса, целью которого будет посещение бывшими жителями могил своих родственников, будет использован аэропорт города Накасибэцу на северо-востоке острова Хоккайдо.

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В июне из-за плохой погоды в аэропорту прибытия не смог вылететь зафрахтованный для чартерного рейса самолет российской авиакомпании "Аврора". Тогда планировалось сначала осуществить перелет в аэропорт Менделеево на острове Кунашир, а оттуда - в аэропорт Ясный на Итурупе. Возвращение в Японию планировалось совершить обратным маршрутом также через Кунашир.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре. Как ожидается, на запланированной в начале сентября встрече во Владивостоке Абэ и Путин затронут эту тему.

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