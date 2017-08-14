Путин поручил главе Псковской области разобраться с аварийным жильем и долгами по зарплате

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Псковской области Андрея Турчака на проблемы с аварийным жильем, электричками и задолженностью по зарплатам, на которые жаловались на "Прямую линию" жители этого региона.

"Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе "Прямой линии". Вы видели уже, что я с коллегами как раз эти вопросы обсуждаю", - обратился президент к губернатору. "Знаменитая "зеленая папка", - констатировал Турчак. "Да. Она уже знаменитой стала? Хорошо", - заметил Путин.

В частности, глава государства поручил руководителю региона разобраться с проблемами с управляющими компаниями и аварийным жильем. "Здесь в некоторых населенных пунктах: в Великих Луках, в некоторых поселках городского типа - люди пишут, что наиболее сложная ситуация, и прошу вас обратить на это внимание", - сказал он.

Также президент обратил внимание, что тема пригородных железнодорожных перевозок в значительной степени является ответственностью региона. "Знаю, что проблема непростая и капиталоемкая, но требует дополнительного внимания: имеются в виду Великие Луки, Себеж, Псков, Пыталово", - перечислил Путин.

"На что я дополнительно обратил внимание - это вещи совершенно конкретные - на выплату заработной платы в Пыталовском районе. Посмотрите, здесь конкретные предприятия", - продолжил президент. По его словам, речь идет о давней задолженности и люди уже обращались в суд, но "тем не менее надо вернуться к этому" вопросу.

Проблемы при выделении земельных участков

Путин также поручил Турчаку разобраться с чиновниками, которые с нарушениями выделили жителям региона земельные участки. "С этими чиновниками надо будет разобраться, это было не так давно, два года назад", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил особое внимание на историю жителей области, которые "купили земельный участок, причем выполнили все формальности". "Документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда", - рассказал Путин.

Турчак выразил удивление, что кадастровая палата выдала необходимые документы. "Да. И уж точно совершенно, что это [возможные нарушения в оформлении] - не вина людей", - отметил на это Путин.

"Поэтому прошу вас с этим разобраться. Если нужно внести изменения в порядок и землеустройства, и лесного фонда, я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если требуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться", - добавил президент. "Совершенно точно нужно минимизировать неудобства для людей, не лишать их собственности, имущества, если в этом виноваты сами чиновники", - подчеркнул он.

Ситуация в области

Как сообщил на встрече с Путиным Турчак, "в целом ситуация в регионе стабильная", есть положительная динамика по промышленному производству и по сельскому хозяйству, а также по инвестициям. В частности, губернатор доложил президенту о предстоящем в сентябре запуске двух заводов в особой экономической зоне Моглино. "Одна фабрика финская, 100% - финские инвестиции, это производство промышленных лаков и красок, которые работают в агрессивной среде (в судостроении, мостостроении). И второй завод - это полностью российский капитал - "Сибирский гостинец", который производит сублимированные ягоды, фрукты, то есть продукцию потребительского толка", - рассказал Турчак.

Глава Псковской области сообщил, что во исполнение поручения Путина для решения проблемы с дефицитом кадров в здравоохранении в Псковском госуниверситете был открыт медицинский факультет на 40 бюджетных мест, в дополнение к которым будут и коммерческие места. Кроме того, по его словам, достигнута договоренность о создании базовой кафедры совместно с Санкт-Петербургским университетом Мечникова на базе Псковской областной клинической больницы.

Также Турчак отчитался, что к сентябрю будет выполнено поручение по программе переселения граждан из ветхового и аварийного жилья. "Мы получили, хотел поблагодарить, дополнительную поддержку Фонда реформирования ЖКХ в объеме 340 млн рублей. Таким образом, дефицита средств у нас нет, и 1 сентября ваше поручение будет выполнено", - сказал губернатор.