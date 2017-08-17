Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов

Общество
17 августа, 16:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, августа. /ТАСС

Президент Белоруссии также отметил, что актриса "создала десятки запоминающихся ролей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народной артистки России Веры Глаголевой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы Белоруссии.

Смотрите также
Вера Глаголева перед премьерой своего фильма "Две женщины", 2015 год

Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева

"Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что творческое наследие артистки стало "неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства".

Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни в немецкой клинике под Баден-Баденом. Прощание с ней состоится 19 августа в Доме кино, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Смотрите также

Путин назвал кончину Глаголевой невосполнимой потерей для российской культуры

Медведев: зрители любили Глаголеву за редкое обаяние и солнечную энергетику

Мединский назвал Глаголеву по-настоящему народной артисткой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умерла Вера Глаголева
Персоны
Глаголева, Вера Витальевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь
2
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
3
Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов
4
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий
7
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама