Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народной артистки России Веры Глаголевой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы Белоруссии.

"Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что творческое наследие артистки стало "неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства".

Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни в немецкой клинике под Баден-Баденом. Прощание с ней состоится 19 августа в Доме кино, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.