Катар отверг помощь Эр-Рияда в доставке паломников на хадж в Саудовскую Аравию

ТАСС, 21 августа. Доха не нуждается в помощи Саудовской Аравии в транспортировке и организации хаджа для паломников из эмирата. С таким заявлением выступил в понедельник катарский МИД.

"Катарские паломники не нуждаются в помощи саудовской стороны по расходам во время хаджа, - говорится в распространенном каналом Al Jazeera коммюнике внешнеполитического ведомства. - Ограничения по транспортировке только "Саудовскими авиалиниями" является беспрецедентным и нелогичным". Официальная Доха считает, что "полноценная организация паломничества возможна только после безоговорочного снятия блокады с эмирата".

"Необходимо отказаться от использования хаджа в качестве инструмента политического манипулирования", - указал МИД. По мнению Катара, "не следует препятствовать хаджу выдвижением требований, которые затрагивают суверенитет государства и права его граждан". "Нужно дистанцировать паломничество от политических разногласий", - убеждены в МИД Катара.

Предложение Эр-Рияда

На минувшей неделе король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после визита в Эр-Рияд эмиссара из Дохи шейха Абдаллы бен Али бен Абдаллы Аль Тани распорядился открыть границу для катарских паломников и бесплатно доставлять их из Дохи на хадж к святым местам ислама частными самолетами "Саудовских авиалиний". Указ предусматривает открытие наземного погрантерминала Сальва для катарских пилигримов.

Монарх распорядился также принять их на безвозмездной основе, обеспечив всем необходимым. Совершающие хадж катарцы освобождаются от электронных разрешений, обязательных для всех паломников.

К настоящему моменту наземную границу между двумя странами через погрантерминал Сальва пересекли 415 паломников. Однако с доставкой их самолетами из Дохи возникли проблемы. Саудовская сторона выделила семь комфортабельных лайнеров, однако власти эмирата не дали разрешение на посадку самолетов авиакомпании в аэропорту столицы.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до 2 млн мусульман со всего мира.

История кризиса

Кризис в отношениях между Дохой и арабскими государствами вспыхнул в начале лета. 5 июня страны региона Персидского залива - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также ряд других государств - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за предполагаемой поддержки им терроризма и закрытии границ с эмиратом, что, по сути, стало объявлением блокады.

В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. До сих пор стороны так и не пришли к взаимоприемлемому решению.