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Катар отверг помощь Эр-Рияда в доставке паломников на хадж в Саудовскую Аравию

Общество
21 августа, 19:03 UTC+3 ТАСС

Официальная Доха считает, что "полноценная организация паломничества возможна только после безоговорочного снятия блокады с эмирата"

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ТАСС, 21 августа. Доха не нуждается в помощи Саудовской Аравии в транспортировке и организации хаджа для паломников из эмирата. С таким заявлением выступил в понедельник катарский МИД.

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"Катарские паломники не нуждаются в помощи саудовской стороны по расходам во время хаджа, - говорится в распространенном каналом Al Jazeera коммюнике внешнеполитического ведомства. - Ограничения по транспортировке только "Саудовскими авиалиниями" является беспрецедентным и нелогичным". Официальная Доха считает, что "полноценная организация паломничества возможна только после безоговорочного снятия блокады с эмирата".

"Необходимо отказаться от использования хаджа в качестве инструмента политического манипулирования", - указал МИД. По мнению Катара, "не следует препятствовать хаджу выдвижением требований, которые затрагивают суверенитет государства и права его граждан". "Нужно дистанцировать паломничество от политических разногласий", - убеждены в МИД Катара.

Предложение Эр-Рияда

На минувшей неделе король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после визита в Эр-Рияд эмиссара из Дохи шейха Абдаллы бен Али бен Абдаллы Аль Тани распорядился открыть границу для катарских паломников и бесплатно доставлять их из Дохи на хадж к святым местам ислама частными самолетами "Саудовских авиалиний". Указ предусматривает открытие наземного погрантерминала Сальва для катарских пилигримов.

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Монарх распорядился также принять их на безвозмездной основе, обеспечив всем необходимым. Совершающие хадж катарцы освобождаются от электронных разрешений, обязательных для всех паломников.

К настоящему моменту наземную границу между двумя странами через погрантерминал Сальва пересекли 415 паломников. Однако с доставкой их самолетами из Дохи возникли проблемы. Саудовская сторона выделила семь комфортабельных лайнеров, однако власти эмирата не дали разрешение на посадку самолетов авиакомпании в аэропорту столицы.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до 2 млн мусульман со всего мира.

История кризиса

Кризис в отношениях между Дохой и арабскими государствами вспыхнул в начале лета. 5 июня страны региона Персидского залива - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также ряд других государств - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за предполагаемой поддержки им терроризма и закрытии границ с эмиратом, что, по сути, стало объявлением блокады.

В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. До сих пор стороны так и не пришли к взаимоприемлемому решению.

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