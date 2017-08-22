Ростуризм: турпоток из РФ в США уменьшится, но пока нельзя сказать насколько

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Изменения в работе консульства США в России по выдаче виз россиянам приведут к уменьшению количества российских туристов, уезжающих в США, но пока нельзя сказать насколько уменьшится этот поток. Об этом ТАСС рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что это приведет к уменьшению количества туристов, уезжающих из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки. <…> Мы не можем этого сказать (насколько уменьшится поток - прим. ТАСС). Это заявление озвучено буквально вчера, о введении ограничений", - прокомментировал глава Ростуризма ситуацию с приостановкой процедуры выдачи неиммиграционных виз США в региональных консульствах.

"Нашим туристам придется приезжать в Москву для получения виз. Конечно же, это создает очень серьезные сложности при получении американских виз, и это очень печально", - добавил он.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.