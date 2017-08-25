Главы регионов РФ выражают соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом на Кубани

ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 25 августа, 21:47
СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделеСпорт 25 августа, 21:20
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США худшим актом агрессии против его страны за 200 летМеждународная панорама 25 августа, 21:10
В Индии начинается празднование рождения ГанешиОбщество 25 августа, 21:06
Четыре россиянки вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборьюСпорт 25 августа, 21:04
Дональд Трамп в сентябре впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООНМеждународная панорама 25 августа, 21:04
МИД РФ: шумиха вокруг учений "Запад-2017" призвана оправдать военную активность НАТОПолитика 25 августа, 20:59
СМИ: в Турции задержаны хакеры, спровоцировавшие дипломатический кризис вокруг КатараМеждународная панорама 25 августа, 20:42
Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 25 августа, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Главы субъектов РФ выражают свои соболезнования и готовность оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в море в Краснодарском крае. Одним из первых слова сочувствия высказал главы Республики Крым Сергей Аксенов.
“С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе поселка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram также написал, что жители республики скорбят о погибших. “Мы разделяем скорбь семей жертв ДТП. От себя лично и от имени всего народа Чеченской Республики выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии”, - написал Кадыров.
Из Краснодарского края пришли трагические вести. В результате падения автобуса в море погибло около двадцати человек. Есть пострадавшие. Мы разделяем скорбь семей жертв ДТП. От себя лично и от имени всего народа Чеченской Республики выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. #Кадыров #Россия #Краснодар #ДТП #Трагедия
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил связаться с родственниками рабочего, погибшего при ДТП и оказать им необходимую помощь. Глава региона также выразил соболезнования близким погибшего, сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.
Ранее сообщалось, что власти Республики Башкирия также готовы подключится к оказанию помощи семье погибшего рабочего из региона.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о выплате материальной помощи семьям погибших рабочих из Кубани в размере 1 млн рублей, а также объявил 26 августа днем траура.
ДТП с автобусом
Утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. Согласно опубликованным спискам, в аварии погибли 18 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них объявили пропавшим без вести.
Пострадавшими в результате ЧП значатся 33 человека, они являются жителями Краснодарского края, Ростовской области, Башкирии, Крыма и Волгоградской области. Места жительства и имена еще двоих устанавливаются.
По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело - по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Подозреваемыми по уголовным делам стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, которых уже допросили следователи. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.