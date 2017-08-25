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Главы регионов РФ выражают соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом на Кубани

Общество
25 августа, 21:16 UTC+3

Власти Костромской области, Башкирии и Краснодарского края окажут материальную помощь родственникам погибших

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Главы субъектов РФ выражают свои соболезнования и готовность оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в море в Краснодарском крае. Одним из первых слова сочувствия высказал главы Республики Крым Сергей Аксенов.

“С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе поселка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram также написал, что жители республики скорбят о погибших. “Мы разделяем скорбь семей жертв ДТП. От себя лично и от имени всего народа Чеченской Республики выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии”, - написал Кадыров.

Из Краснодарского края пришли трагические вести. В результате падения автобуса в море погибло около двадцати человек. Есть пострадавшие. Мы разделяем скорбь семей жертв ДТП. От себя лично и от имени всего народа Чеченской Республики выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. #Кадыров #Россия #Краснодар #ДТП #Трагедия

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил связаться с родственниками рабочего, погибшего при ДТП и оказать им необходимую помощь. Глава региона также выразил соболезнования близким погибшего, сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

Ранее сообщалось, что власти Республики Башкирия также готовы подключится к оказанию помощи семье погибшего рабочего из региона. 

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о выплате материальной помощи семьям погибших рабочих из Кубани в размере 1 млн рублей, а также объявил 26 августа днем траура.
ДТП с автобусом

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Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

Утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. Согласно опубликованным спискам, в аварии погибли 18 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области.  Позднее одного из них объявили пропавшим без вести. 

Пострадавшими в результате ЧП значатся 33 человека, они являются жителями Краснодарского края, Ростовской области, Башкирии, Крыма и Волгоградской области. Места жительства и имена еще двоих устанавливаются.

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело - по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

Подозреваемыми по уголовным делам стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, которых уже допросили следователи. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.

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Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Кадыров, Рамзан Ахматович Аксенов, Сергей Валерьевич Кондратьев, Вениамин Иванович Ситников, Сергей Константинович
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