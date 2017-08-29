Страна провожает лето заморозками на севере и прохладой на юге

ТАСС, 29 августа. Последний вторник лета запомнится жителям России спадом 40-градусной жары на юге страны и заморозками в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), для некоторых областей которого они станут первыми в этом году.

Заморозки в СЗФО

По данным синоптиков центра "Фобос", самая плохая погода ожидается во вторник на севере европейской части страны - в Мурманской области, Карелии и на севере Архангельской области.

"[Это] влияние атлантического циклона, сумма осадков - 12-15 мм в Мурманской области, это порядка 15-20% от месячной нормы", - рассказал ТАСС представитель центра "Фобос".

В Мурманской области уже были отмечены заморозки и первый снег. Заморозки были на западе области, температура опускалась ночью почти до минус 2 градусов. Первый снег выпал в центральной части региона, в районе горного массива Хибины, он был непродолжительным, но покрыл землю.

Синоптики не считают ранний снегопад аномалией для горных районов. Холодный август стал в Мурманской области продолжением погодных рекордов этого года: последний снег в 2017 году в Мурманске и ряде других районов края выпал 21 июня.

Заморозки ожидаются также на севере Коми, в Ненецком автономном округе (НАО) и Архангельской области, где они, по данным синоптиков, станут первыми.

Дожди и ветер в Поволжье

"Сильные дожди в ближайшие сутки ожидаются в Татарстане, Марий Эл и Удмуртии, там выпадет порядка 20-25 мм осадков, это существенно. Местами возможны грозы с усилением ветра", - рассказали в "Фобосе".

В некоторых районах европейской части России отмечается понижение температуры немного ниже нормы. В Нижнем Новгороде днем ожидается около 12-13 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до 9 градусов. Но специалисты настроены оптимистично: такая прохладная погода продержится недолго.

"Сегодняшний день у нас чуть пониже нормы, на 1-2 градуса, но это кратковременно, уже завтра погода выровняется, и больше будет прояснений, температура вновь пойдет вверх. Такое вторжение холода обусловлено атмосферными фронтами, и поскольку над нами господствуют ветры больше северо-западные, то в наш район распространяется более прохладный воздух", - рассказала ТАСС главный специалист Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

В Саратовской области вновь ожидается шквалистый ветер с порывами 15-19 м/с. На прошлой неделе сильный ветер приводил к массовому обрыву проводов, отключению электроэнергии, падению деревьев. На этот раз, по данным областного Гидрометцентра, ситуация осложнится грозой. В связи с этим МЧС просит жителей избегать остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, не оставлять без присмотра детей на улице.

По данным Росгидрометцентра, на востоке Саратовской области, Башкортостане, Самарской и Оренбургской областях сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Энергетики ЦФО готовятся к непогоде

"МРСК Центра и Приволжья" сообщает, что силы энергетиков мобилизованы из-за ухудшения метеообстановки в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

"По сообщениям Росгидрометцентра, сегодня, 29 августа, на территории ряда регионов Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается усиление ветра, дожди и грозы. Для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в филиалах ПАО "МРСК Центра и Приволжья" введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов", - говорится в сообщении.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы около 5,7 тыс. человек, в распоряжении которых почти 2 тыс. единиц техники, бригады подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Как отметили в компании, у филиалов есть резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии в социально значимые объекты.

На юг пришла прохлада

"Прохлада пришла в южные районы, заметно прохладнее в низовьях Дона, на севере Кубани, в Крыму, там жара спадет, но пока сохранится жаркая погода в Астраханской области, Калмыкии, там по-прежнему до 40 градусов. То же самое на севере, на равнинах Дагестана - очень жарко", - рассказали в "Фобосе".

По данным синоптиков, в Краснодарском и Ставропольском краях жара также пойдет на спад, но по-прежнему сохранится температура до 30 градусов.

Росгидрометцентр сообщает, что высокая, местами и чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Краснодарском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Сильные грозовые дожди вероятны в горных районах Северного Кавказа. Региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии объявило штормовое предупреждение на ближайшие двое суток.

Сибирь и Дальний Восток: заморозки, дожди, пожары

По прогнозам синоптиков, заморозки возможны на северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на востоке Иркутской области, однако это не является аномалией.

Дожди ожидаются на севере Сахалина и в Хабаровском крае. "Сумма осадков - примерно около 20 мм, это несущественно, порядка 15% от месячной нормы", - отметили в центре "Фобос".

В Тюменской и Омской областях из-за атмосферного фронта также пройдут сильные дожди, осадки составят не более 15-20% от месячной нормы.

В некоторых районах сохраняется пожароопасность. Пожарным удалось потушить природный пожар, действовавший с 9 августа в Бурятии на территории Забайкальского национального парка, сообщили во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства. В настоящее время на особо охраняемой природной территории остается один локализованный очаг на площади 210 га.

По данным Росгидрометцентра, 29-31 августа в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай, на севере Иркутской области сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.